“I cinque sensi sono sei”, parola di scrittori

Alle 18 di giovedì 16 giugno nel Salone di Varesecorsi di Varese (Piazza della Motta,4) nell’ambito del Bloomsday verrà presentato il libro della scuola di scrittura del Cavedio “I cinque sensi sono sei” (Edizioni Il Cavedio), i cui racconti brevi vengono pubblicati da oltre due anni su Varesenews nella rubrica “Il racconto della domenica”.

Novanta “corti narrativi” originali, per raccontare i cinque sensi che sono sei. Ogni autore è introdotto da una copertina, che aggiunge il linguaggio delle immagini all’arte delle parole. È un libro da consumarsi al bar, in treno, nelle sale d’aspetto, alla fermata dell’autobus, prima o dopo i pasti, ma sempre in piccole dosi.

Un lavoro in progresso, chiamava Joyce il suo mestiere di scrittore, e anche gli autori di “I cinque sensi sono sei”, in questa terza “pubblicazione di gruppo“, rivelano parole, idee, stili e strutture in un’evoluzione naturale di concentrazione e impegno. E di piacere, da estendere ai lettori, rigorosamente nella formula del corto letterario. La confezione estetica del volumetto si modifica e s’arricchisce. Work in progress anche qui. Nell’espressione di arte+arte, Alessandro Boscarini, pittore e professore di storia dell’arte, aggiunge la pittura alle parole, unisce il classico e lo sperimentale, il segno autentico e l’innovazione moderna.

Gli autori sono: Alessandra Stifani, Angela Borghi, Anna Rosa Confalonieri, Christine Mondello, Daniele Bin, Elda Caspani, Elena Bulgheroni, Emanuele Forma, Ester Tognola, FMK, Gian Paolo Zoni, Jacopo Bravo, Laura De Filippo, Luca Potenzoni, Susanna Pasqualetto.

Questo libro, come gli altri pubblicati dal Cavedio, sosterrà la ricerca della Fondazione per la fibrosi cistica.

