Continua il senso unico alternato sulla Sp57 a Gazzada, Lozza a Morazzone: lunghe code

I lavori proseguono dall’8 giugno lungo la Sp57 “detta “de la Selvagna” e le code continuano sulla trafficata arteria che collega Lozza, Gazzada Schianno e Morazzone.

Con il limite di velocità di 40 km/ora e un senso unico alternato regolamentato da semaforo, le code si allungano, anche in questo lunedi mattina, 27 giugno.

Il provvedimento è legato ai lavori per la posa di barriere di sicurezza in corrispondenza dei tratti critici lungo la rete viaria provinciale.La durata del cantiere è prevista in 30 giorni a partire dal 9 giugno.