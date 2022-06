Elezioni amministrative, festival della comicità e 24 ore di Le Mans nel podcast del 13 giugno

Le principali notizie di lunedì 13 giugno

Sono arrivati i responsi delle urne per le elezioni amministrative 2022, che in provincia di varese hanno coinvolto dieci comuni.

Al momento in cui vi parliamo sono ufficiali i risultati per 9 di loro. Innanzitutto sono stati eletti i primi cittadini che si sono presentati come unica alternativa a Bardello, Sangiano e Galliate Lombardo: per loro è bastato raggiungere il quorum del 50%. dei voti: a Bardello la neo sindaca è, per un solo voto, Monica Maestroni; a Sangiano eletto Matteo Marchesi; a Galliate Lombardo torna in sella Carlo Tibiletti. Altro ritorno a Brissago Valtravaglia, dove è stato eletto per la terza volta Maurizio Badiali. A Ferno è Sarah Foti a spuntarla con un buon margine sui rivali, come anche Stefania Castagnoli a Gerenzano. Gianluca Coghetto, vicesindaco dell’amministrazione uscente, è stato eletto a Besozzo. Emanuele Schipani è il nuovo sindaco di Marchirolo, mentre a Sumirago succede a Mauro Croci Ivonne Beccegato. Si va verso il ballottaggio a Cassano Magnago, unico Comune al voto sopra i 15 mila abitanti: tra 15 giorni sarà sfida tra Ottaviani e Coghi.

Il 20 maggio 2018 Manuel Cantisani, un giovane di 28 anni di Cardano al Campo, muore in ospedale in seguito alle ferite riportate dopo un investimento. Dalle indagini della Procura di Busto Arsizio emerse che il ragazzo era stato buttato a terra e investito al culmine di una rissa a cui aveva preso parte nel parcheggio di una nota discoteca di Vergiate.

A 4 anni da quella tragica notte il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto Luigi Cetraro dal reato ipotizzato di omicidio preterintenzionale. Secondo il pubblico ministero Martina Melita sarebbe stato lui a spingere la vittima che poi è caduta a terra, finendo sotto le ruote dell’auto guidata da Marco Moncer.

Per quest’ultimo, invece, la vicenda processuale si è già conclusa con la condanna ad un anno di reclusione per omicidio stradale.

Due anni fa l’ultimo tragico incidente. E ora, all’inizio della stagione balneare, e guardando i primi villeggianti fare il bagno nel luogo proibito e pericoloso, il sindaco di Germignaga Marco Fazio si appella al buonsenso sui social

“Nel 2020, l’ultimo tragico episodio, con l’annegamento a ferragosto di una 13enne – spiega fazio – Da allora, si è cercato di evitare nuovi drammi, con la posa di cartelli multilingue e con un’azione dissuasiva portata avanti dalla nostra Polizia Locale e, in modo più estemporaneo, da vari componenti dell’amministrazione, che qualora vedano persone alla foce del Tresa si preoccupano di andare a mettere in guardia dai pericoli di quel tratto di lago”.

“Purtroppo – continua il sindaco di Germignaga – vediamo ancora troppo spesso quella zona frequentata, anche da famiglie con bambini. E se, come mi è capitato ieri, dopo aver segnalato a un papà il rischio, si vedono ancora in acqua due bambini, cadono davvero le braccia… Rinnovo perciò l’invito a evitare quell’area e esorto le persone che vedessero situazioni del genere a segnalare il pericolo. Molti non sono di queste zone e non sanno che il lago troppo spesso non perdona…”

Prenderà il via martedì 14 giugno alle 21 la sedicesima edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri: lo spettacolo “Ridere” della Compagnia teatrale de I Legnanesi – evento in collaborazione con il Festival dei laghi Lombardi – sarà l’apripista per la stagione dei diciassette appuntamenti estivi. Un ricco percorso “culturale Insubre” inscenato tra le Province di Varese, Vco, Milano Città Metropolitana, Novara e la confinante Confederazione Elvetica.

Sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, da Regione Lombardia e da 14 amministrazioni, il festival si caratterizza da sempre per la moltitudine di generi di scena artistici presenti nel programma: comicità, musica, teatro canzone, teatro letteratura, omaggi ai grandi interpreti della letteratura nazionale al cabaret concerto, presentazione di libri e teatro comico di strada.

Gli spettacoli, ad eccezione degli eventi dei Legnanesi a Luino e Cantù (ingresso ad offerta con incasso devoluto per la causa Ucraina) e del concerto di Giorgio Conte a Gallarate saranno tutti ad ingresso gratuito.

Verdetto a due facce per i piloti di casa nostra impegnati nella 90a edizione della leggendaria 24 Ore di Le Mans che si è disputata sul circuito della Sarthe tra sabato e domenica. L’esordiente Lorenzo Colombo, appena 20 anni, di Legnano, è salito sul podio con il secondo posto tra i prototipi di classe LMP2. Colombo, che gareggia per il team italiano Prema Orlen, ha condiviso l’abitacolo con l’ex Formula 1 Robert Kubica e con Louis Deletraz ed è stato autore di un’ottima gara anche a livello personale. La vettura numero 9 ha chiuso la 24 ore al sesto posto assoluto.

Lontano dai primi invece Alessio Rovera: il varesino, che a Le Mans vinse l’anno scorso in classe GTE Am, è stato penalizzato dai tanti guai tecnici della sua vettura numero 83. A rendere ancora più complicata la 24 Ore anche l’incidente innescato dal suo compagno di squadra Perrodo che ha causato una penalità di 3′. Rovera e compagni hanno comunque chiuso quarti della classe LMP2 Pro-Am e mantengono il primo posto della classifica mondiale in questa categoria. La 24 Ore assoluta è stata vinta dalla Toyota che ha fatto doppietta, terzo posto per la Glickenhaus. Il mondiale endurance riprenderà a luglio da Monza.

Si sono chiuse con il botto per la scherma lombarda i Campionati Italiani Paralimpici e Non Vedenti di Macerata.

Nell’ultima giornata di gare il 12 giugno, quella che al programma paralimpico ha unito le due gare di spada Non Vedenti, sono arrivati un titolo italiano, due argenti e cinque bronzi per atleti e atlete lombardi: ed in particolare l’oro e un bronzo sono arrivati a Busto Arsizio.

A conquistare il tanto ambito oro è stato Alessandro Buratti (Pro Patria Busto Arsizio – nella foto in alto) nella spada Non Vedenti maschile, che in finale ha superato per 10-6 l’altro lombardo Giuseppe Rizzi (Accademia Scherma Milano),

Nella gara femminile bronzi nella stessa gara per Francesca Augliese (Accademia Scherma Milano), e Laura Tosetto (Pro Patria Busto Arsizio).