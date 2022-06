Ritorna la Festa di Vararo a Cittiglio, questa volta a tema celti

L’appuntamento tradizionale con la manifestazione dell’associazione Vivi Vararo è in programma per domenica 19 giugno

Balli, musica, mercatini e falconeria, ma anche birra e stand gastronomico. La Festa di Vararo a Cittiglio ritorna domenica 19 giugno dalle 10 alle 18. Il tema scelto per quest’anno sono i celti.

Una tradizione per il piccolo borgo, organizzata ogni anno dall’associazione Vivi Vararo. Non mancherà lo stand gastronomico, ma la giornata sarà ricca di eventi per tutti i gusti: dal concerto di musica celtica, alle bancarelle del mercatino, fino agli spettacoli di falconeria.

In caso di maltempo, la festa sarà rimandata il 26 giugno.