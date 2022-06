Il salasso in bolletta pesa anche sui bilanci delle città: a Busto, Gallarate, Varese e Saronno 3,5 milioni in più

Chi con una variazione di bilancio, chi con un avanzo di cassa, chi di più e chi di meno ma tutte le amministrazioni pubbliche stanno facendo i conti con gli aumenti della spesa energetica (come del resto cittadini e imprenditori). Aumenti che solo in parte possono essere coperti dai trasferimenti straordinari dello Stato e che inevitabilmente producono un impatto anche sull’impostazione dei bilanci. Per comprenderne la dimensione abbiamo fatto una panoramica sulla situazione nelle grandi città del Varesotto dove complessivamente si calcolano aumenti per 3,5 milioni di euro.

A Busto Arsizio la crisi dei prezzi del gas tocca anche Palazzo Gilardoni e tutti gli edifici comunali (scuole, uffici ed edifici che ospitano strutture del Comune). Per ora si registrano costi maggiori per 1,177 milioni di euro: di questi 509 mila verranno coperti dal decreto aiuti mentre il resto va recuperato dalle pieghe del bilancio comunale (LEGGI QUI).

A Gallarate la previsione di spesa delle utenze gas passa da 2 a 2,5 milioni di euro, spiega l’assessore al bilancio Corrado Canziani. Ma questo aumento è solo una parte del problema, perché poi c’è la bolletta “della luce”, che per un Comune significa due voci distinte: «Il costo per l’energia elettrica degli edifici comunali passa da 880mila a 1,1 milioni. A questo va poi sommato l’aumento sulla illuminazione pubblica, che sale da 800 a 900mila euro». In tutto si superano i 700mila euro di costi aggiuntivi. «Non sono dati definitivi: sono quelli che possiamo stimare con le informazioni in possesso dell’ente alla data della variazione, a marzo». Costi che ovviamente devono essere coperti “limando” le spese su altre voci o aumentando le entrate (LEGGI QUI).

Più contenuto rispetto a Busto Arsizio e Gallarate l’aumento delle bollette per le utenze di luce e gas nel comune di Varese: A dirlo sono i numeri che verranno presentati al prossimo consiglio comunale per l’approvazione della variazione di bilancio. «Le spese in più per utenze a Varese sono quantificabili intorno ai 300mila euro – spiega l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti – Di queste somme lo Stato ci ha riconosciuto circa 172mila euro in più, come ha fatto per gli altri comuni e come è prescritto nelle norme. Noi abbiamo aggiunto in tutto altri 135mila euro, che siamo riusciti a recuperare dagli utili appena ricevuti da A2A e Acsm Agam» (LEGGI QUI).

Per il Comune di Saronno la previsione di aumento dei costi dovuto al caro bolletta è di 1 milione e 500 mila euro per l’anno 2022. Nella prima variazione al bilancio dell’anno 2022, approvata in consiglio comunale il 30 maggio con i voti della maggioranza, il Comune ha aggiunto al previsionale circa 669 mila euro, che, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Domenico D’Amato, «serviranno per coprire le spese fino a giugno».