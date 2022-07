A Bobbiate apre la nuova sede del Gruppo Beccaria

Il 2022 è un anno di grandi novità per il Gruppo Beccaria. Una tra queste l’apertura della tanto attesa Sede di Bobbiate, ricavata in un grande edificio che negli anni ’80 ospitava l’allora Sip/Telecom per poi riciclarsi nel settore vinicolo. Un’operazione che riqualifica il territorio oltre ad essere comoda per gli utenti e ampliare l’offerta.

Con la nuova apertura in via Giovanni Macchi 32 a Bobbiate, Varese, è stato previsto lo spostamento ed ampliamento del laboratorio analisi che, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia, consentirà di eseguire nuovi tipi di esami e processare un maggior numero di campioni più velocemente grazie alla completa automazione del sistema. Da settembre il laboratorio sarà totalmente a regime con la strumentazione.

Il tutto per offrire ai pazienti un’offerta ampliata e migliorata delle analisi di laboratorio con un’attesa sempre minore per il ritiro dei referti.

La sede di Bobbiate ospiterà anche tutti gli studi medici dedicati alla medicina del lavoro ed un poliambulatorio privato. Nulla cambierà per l’utenza. Infatti nell’attuale sede centrale di Casbeno restano l’accettazione e tutte le sale prelievi, il reparto dedicato alla diagnostica per immagini ed il poliambulatorio privato con maggiori spazi, più comfort e una strumentazione totalmente rinnovata. La sede del lago verrà utilizzata per tutto quello che riguarda la medicina legata allo sport.

Sono stati infatti ricavati 6 nuovi ambulatori nella parte prima occupata dagli strumenti di laboratorio che saranno utilizzati da nuove importanti figure mediche e specialità.

