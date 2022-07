Contrordine a Sesto Calende: la serata dei fuochi d’artificio si farà

Sesto Calende non rinuncia alla tradizione dei fuochi d’artificio sulle sponde del fiume. Una mossa “a sorpresa”, quella annunciata dal Comune oggi pomeriggio – venerdì primo luglio – che farà felici molti turisti e sestesi dopo che negli scorsi giorni la Pro Loco aveva comunicato la rinuncia all’organizzazione per via delle difficoltà di gestione della sicurezza e dei costi ingenti. (Foto Pietro Bignardi)

L’appuntamento è fissato per sabato 30 luglio, sotto la «nuova veste organizzativa» del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.

«Questa Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Giovanni Buzzi in una nota – continuerà a finanziare, come ha sempre fatto e ha intenzione di fare, l’importante ed atteso evento per la vita cittadina, la sua tradizione di attrazione turistica e come segnale di ripresa per le attività di vita collettiva. La serata dell’evento è prevista per sabato 30 luglio e verranno comunicati successivamente maggiori dettagli circa il programma della serata».