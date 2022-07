Donna trovata morta a Malnate, ipotesi di omicidio

Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Malnate nella serata di venerdì 22 luglio.

Da una prima ricostruzione la donna, Carmela Fabozzi, una vedova che viveva in una delle case di corte di via Sanvito, è stata trovata in una pozza di sangue dal figlio, con ferite alla nuca compatibili con un corpo contundente.

Sul posto la squadra Rilevi e i militari del Nucleo Investigativo di Varese, e al vaglio ci sono diverse ipotesi: quella legata ad un possibile malore e al colpo contro un mobile sembra però essere stata scartata dagli investigatori.

Il medico legale da un primo esame sul corpo non esclude alcuno scenario: tanto che l’ipotesi investigativa più probabile è quella dell’omicidio. La casa appariva in ordine.

Sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Varese.