“Interpretando suoni e luoghi” tra musei e sentieri con due concerti

Doppio appuntamento nel fine settimana per la rassegna “Interpretando suoni e luoghi”, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese.

– Venerdì 15 Luglio alle ore 21 continua il percorso dei musei, il concerto si svolgerà infatti al Civico Museo Parisi Valli di Maccagno con Pino e Veddasca in via Gianpaolo 1. Musicisti di eccezione compongono l’Ensemble Accademia: Carlo De Martini e Antonello Molteni, violini, Archimede De Martini alla viola, Elisabetta Soresina al violoncello e Paolo Bogno contrabbasso con la solista Chiara Nicora al fortepiano con Musiche di Mozart ed E.Park. Accomunati dalla passione per la musica da camera i componenti del gruppo suonano insieme da anni vantando collaborazioni coi M° B. Canino, E. Segre, S. Gazeau, A. Ballista e l’attore U. Pagliai, M. Mecelli, O. Dantone, F. Biondi e altri. Da anni si dedicano alla prassi esecutiva su strumenti originali esibendosi con ensemble di riferimento del settore in svariati paesi esteri. Hanno inciso separatamente per diverse etichette ed affiancano all’attività concertistica quella dell’insegnamento in Conservatori e Scuole di Musica.

Nel corso della serata sarà proiettato un cortometraggio del progetto “Vieni al museo!”, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano per la valorizzazione e promozione dei musei locali. Diretto dalla regista Valentina Malcotti, è stato realizzato con la compagnia Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

Sabato 16 Luglio alle ore 17 a Casalzuigno concerto con camminata: per raggiungere la Chiesa di s. Bernardino ad Aga, frazione di Casalzuigno è prevista una camminata di circa 40 minuti, passando attraverso il paese e il bosco. Il ritrovo per chi vuole fare il percorso in compagnia è alle ore 15.30 nel parcheggio di Villa Bozzolo, da dove si partirà per raggiungere il prato ombreggiato dagli alberi all’esterno della piccola chiesa ed ascoltare il Quintetto Ottoni Mousikè: alle trombe Roberto Maffeis e Rocco Guerini, Damiano Servalli al corno, Adamo Carrara al trombone e Giacomo Bernardi alla tuba. Il quintetto vanta trent’anni di attività, un traguardo prestigioso per un gruppo che ha saputo rinnovarsi, con l’entusiasmo e la passione che accomuna i cinque componenti nella volontà di fare musica d’insieme e nell’amore verso i propri strumenti musicali. Nel pomeriggio verrà eseguito un programma con musiche da film in grado di suscitare ed evocare le emozioni del grande schermo e brani del repertorio operistico e sinfonico italiano ed europeo. I concerti sono ad ingresso libero e gratuito, info via mail suonieluoghi@gmail.com – whatsapp 335 7316031.

Interpretando suoni e luoghi 2022

COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO

Venerdì 15 Luglio, ore 21

Comune di Maccagno con Pino e Veddasca

MUSEO Parisi Valle via Gianpaolo

Accademia Ensemble

Proiezione del Cortometraggio “Vieni al Museo!

regìa Valentina Malcotti, con la compagnia Teatro Periferico

Sabato 16 Luglio, ore 17

Aga, frazione di Casalzuigno Chiesa di s. Bernardino

camminata di 40 minuti, ritrovo ore 15.30 parcheggio Villa Bozzolo

Brass Quintet Mousikè