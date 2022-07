Martedì pomeriggio i funerali di Annalisa Conti

Si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15.30 i funerali di Annalisa Conti, la giornalista scomparsa domenica mattina. Molto conosciuta in città per la sua attività professionali e per i forti legami creati in più di vent’anni di attività, la notizia ha lasciato senza parole tutta Tradate. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Santo Stefano, alle 15.30 di martedì 26 luglio. A partire dalle 15 sarà possibile partecipare al rosario.