Skorpions Varese, il futuro è in Prima Divisione

Promessa mantenuta: gli Skorpions Varese il prossimo anno parteciperanno alla Italia Football League, la massima serie del campionato nazionale di football americano.

La notizia era già stata anticipata dal vicepresidente Enzo Petrillo nell’intervista rilasciata a VareseNews a pochi giorni dalla vittoria del Silver Bowl (leggi qui), ma è stata la Lega a confermare la notizia dell’avvenuta iscrizione tramite i propri canali.

La squadra guidata da coach Nick Holt sarà quindi ai nastri di partenza della prossima stagione per confrontarsi con le compagini più forti a livello nazionale. Un vanto per il club e per tutta la città di Varese.