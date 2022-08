Selezione pubblica per la commissione paesaggio

È stato pubblicato il bando relativo alla selezione pubblica, per curricula e titoli professionali, per la formazione di una graduatoria funzionale alla nomina dei cinque componenti della commissione per il paesaggio. Le domande di candidatura dovranno riportare come oggetto la dicitura “Candidatura per la nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Varese” e dovranno essere indirizzate a: Comune di Varese, AREA IX – Gestione del Territorio, Ufficio Qualità del Paesaggio, via Caracciolo, 46 – 21100 – VARESE e inviate tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: ediliziaurbanistica@comune.varese.legalmail.it.

Le candidature potranno essere presentate a partire dal 18 agosto 2022 e fino alle ore 23:59 del 10 ottobre 2022.