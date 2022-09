All’Auditorium di Maccagno un concerto in memoria di Abner Rossi

Sabato 3 settembre all’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca si terrà il consueto concerto che annualmente la Pro Loco del paese lacustre organizza in memoria del Maestro Abner Rossi. A partire dalle 21:00 sul palco si esibiranno tre virtuosi della chitarra classica: Franco Bordino, Marco Dondi e Massimo Vecchio, anche chiamati il trio “Triesis”. Il trio si formò a Maccagno nel luglio del 1997, proprio in occasione del concerto commemorativo per il primo decennale dalla scomparsa del maestro Rossi.

Abner Rossi naque a Mantova il 27 ottobre 1908 e, sin da giovanissimo, intraprese lo studio del violoncello, diplomandosi presso il Conservatorio di Bologna. Dopo il diploma svolse un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, arrivando ad esibirsi anche al Teatro alla Scala di Milano, per poi decidere di trasferirsi presso l’orchestra della Rai di Milano.

Per oltre dieci anni ricoprì l’incarico di docente di chitarra classica e a plettro presso il Civico istituto musicale Brera di Novara, contribuendo a formare numerosi e validi professionisti. Socio onorario dell’Associazione chitarristica italiana, si impegnò anche nella formazione di insegnanti di chitarra in occasione di seminari e concorsi.

Fu un appassionato organizzatore di festival e concorsi chitarristici: a Maccagno, per ben undici anni, fu il direttore artistico della rassegna internazionale dedicata a Carmen Lenzi Mozzani, che si svolgeva al Salone “Piero Monaco”.

L’ingresso è gratuito.