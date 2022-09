Cazzago Brabbia alla ricerca di un vigile urbano

L’esperimento dei mesi estivi non ha sortito gli effetti sperati e ora l’amministrazione di Cazzago Brabbia è alla ricerca di un vigile urbano che presidi con regolarità il territorio.

La convenzione con la Gestione Associata della Polizia Locale di Azzate non è ancora partita: annunciata nel febbraio 2022 in questi mesi di fatto il comando di Azzate ha solo “prestato” a Cazzago Brabbia, per alcune ore in alcuni momenti della settimana, due agenti della polizia locale. I due vigili hanno messo a disposizione alcune ore, terminato il lavoro ordinario, per spostarsi a Cazzago Brabbia e sbrigare incombenze d’ufficio o pattugliare il territorio.

Proprio perché si trattava di lavoro “straordinario”, il weekend restava scoperto; ma il periodo estivo è per Cazzago Brabbia quello più complesso dal punto di vista della gestione del traffico, visto che sono molte le persone che affollano soprattutto la zona del lago. I parcheggi, anche se negli ultimi mesi ne sono stati realizzati altri due, spesso non riescono ad accogliere tutti coloro che arrivano da fuori paese e spesso le auto vengono lasciate in luoghi in cui non è consentito parcheggiare.

I cazzaghesi invocano da sempre la presenza di pattuglie nel fine settimana ma è stato possibile solo fino a quando in Comune lavorava una vigiliessa che si è dimessa due anni fa.

Ecco quindi l’idea di assumere un altro agente da aggiungere all’organico già in servizio sui territori di Azzate e Galliate Lombardo (Azzate è comune capofila della gestione associata).

È probabile che per fare questo si attinga a graduatorie di altri Comuni, come previsto dal”Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti del comparto”.

Nel frattempo il nuovo sindaco di Galliate Lombardo, Carlo Tibiletti, parteciperà nei prossimi giorni ad una riunione per decidere se confermare la convenzione e in quali termini.