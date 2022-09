La Casetta dei Libri di Casalzuigno diventa “grande”

Ottimo riscontro per il progetto dell’amministrazione che ora passa la gestione degli incontri con gli autori alla Proloco di Arcumeggia. Sabato 1 ottobre il passaggio di consegne sarà sancito con la presentazione di due libri di Silvio Raffo

Il progetto “Le casette dei libri accolgono nuovi autori”, nato lo scorso anno a Casalzuigno e Arcumeggia per promuovere i libri degli scrittori locali, fa un nuovo passo. L’iniziativa del Comune di Casalzuigno, che prevede l’inserimento nella Casetta dei libri della copia autografata dall’autore, dopo la presentazione , ha avuto notevole successo sia per l’originalità che per la fama degli scrittori che si sono succeduti.

In Arcumeggia, nella sede della Proloco sono stati ospitati: Laura Valera, Maurizio Miozzi, Sergio Melchiorre, Giuseppe Monteleone, Chiara De Giorgio, Greta Bienati, Antonello De Giorgio, Camillo Bignotti, Chiara Pesenti,Giada Bianco, Marco Martignoni, Claudio Bossi, Patrizia Rossetti, Adelfo Forni, Fabio Copiatti, Silvano Vinceti, Anna Rodiani Raffo, Mario Alzati.

Ora, come naturale evoluzione, e dopo il successo delle tre giornate dedicate all’editoria, la gestione degli incontri con gli autori passa alla Proloco di Arcumeggia. Sabato 1 ottobre il passaggio di consegne sarà sancito con la presentazione di due libri di Silvio Raffo. La nuova referente del progetto sarà la scrittrice Raffaella Mattana. Pertanto invitiamo gli autori a prendere contatto con Raffaella all’indirizzo mail: raffaella7124@gmail.com.