Libreria degli Asinelli, nuova sede e tante nuove proposte per i propri clienti

La Libreria degli Asinelli ha da poco inaugurato la nuova sede di via Bagaini, situata nel centro storico di Varese, a pochi passi dal campanile del Bernascone, con tante nuove proposte per i propri clienti.

Una di queste?

Sabato 1 ottobre, alle 11.00, l’attore e regista Martin Stigol racconterà la storia della Zuppa Leprón: una meravigliosa storia che farà sognare i piccini ma anche i grandi.

Chiediamo a Laura Branchini, che gestisce la libreria insieme a Stefano Perez, quali sono le novità della Libreria degli Asinelli.

“Davvero tante! – risponde emozionata – Ad esempio, era da tempo che volevamo proporre, accanto alla scelta di libri illustrati e all’offerta di qualità per bambini e ragazzi, anche stampe artistiche. È un’attività che solo in parte avevamo proposto nella vecchia sede, per ragioni di spazio. Qui abbiamo la possibilità di proporre illustrazioni; ma anche stampe antiche, opere fotografiche a tiratura limitata…

Il dialogo fra arti visuali e narrativa del resto fa parte della nostra storia anche come editori. La nuova sede di via Bagaini permette alla Libreria degli Asinelli di consigliare ancor meglio i propri clienti. E abbiamo ancora molte idee nel cassetto. Però ci piace andare per gradi, un passo alla volta. Ora, per fare un esempio, siamo ripartiti con i primi gruppi di lettura“.

Gruppi di Lettura?

Ci piace consigliare libri e approfondire temi, riunire piccoli gruppi di lettori appassionati e condividere una passione comune. Martedì 20 settembre è ripreso il gruppo dedicato all’America Latina. Da qualche mese, ci siamo dedicati alla scoperta di grandi narratori, alcuni dei quali poco conosciuti in Italia, e di culture ricche di colore e di emozioni.

A inizio settembre abbiamo conversato con Diletta Cecchin e gli integranti del gruppo S-Mamma (riunito attorno al tema della maternità, vista attraverso gli occhi di narratrici e narratori contemporanei). Si è parlato de La figlia unica, un romanzo di G. Nettel. Il prossimo incontro sarà tra un mese: tratteremo “Biglietto blu” di Sophie Mackintosh. La partecipazione a questo e agli altri gruppi di lettura è gratuita.

Abbiamo chiesto a Laura e a Stefano di raccontarci i primi giorni nella nuova sede

Stare in via Bagaini – racconta Stefano – ci fa sentire ancora più parte della vita culturale di questa città. La gente sembra apprezzarlo. Certo, eravamo affezionati alla nostra sede anteriore, al pavimento che avevamo ricavato da vecchie scenografie. Non è stato facile ritrovare la stessa energia in una sede più grande. Però alla fine ce l’abbiamo fatta; ci sembra di essere qui da sempre.

E poi ora – interviene Laura – è possibile anche per chi si avvicina la prima volta, individuare le aree che abbiamo scelto di porre in evidenza. Soprattutto quella dedicata all’infanzia e ai ragazzi. Anche se siamo una libreria per tutte le età, ci piace scegliere, nel mercato dei libri per bambini e libri per ragazzi, i migliori testi, gli editori più raffinati, le illustrazioni più emozionanti.

E poi, con grande piacere, siamo diventati “Casa dei Topi”. Sto naturalmente parlando di TopiPittori: una splendida casa editrice, posso senz’altro dire tra le migliori nella proposta di albi e storie emozionanti per bambini, che ha scelto la Libreria degli Asinelli per proporre il proprio catalogo.

L’evento di sabato 1 ottobre avrà come protagonista una storia pubblicata proprio da Topi Pittori.

Libreria degli Asinelli

Via G. Bagaini 14, Varese

Tel. 0332830824

Cell-whatsapp: 348 0713075

Email: libreriadegliasinelli@gmail.com

Orari

Lunedì dalle 14.30 alle 19.30

Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00

Sito internet | Facebook | Instagram