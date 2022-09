Si intitola “Mi chiamo Maniglio e vi racconto una storia” (Edizioni il Cavedio) ed è dedicato al giornalista, recentemente scomparso, Maniglio Botti. Sabato 1 ottobre verrà presentato alle 18 nella sede di VareseCorsi, in piazza della Motta a Varese. Alle 21 e 30 seguirà lo spettacolo di Carmen et les Papillons.

I proventi della vendita del libro verranno devoluti alla Fondazione ricerca fibrosi cistica il cui testimonial e volto della campagna nazionale è il tradatese Davide Valier, 22 anni, laureato in Biotecnologie all’Università dell’Insubria.

È stata una morte improvvisa quella di Maniglio Botti, storica penna del quotidiano varesino “La Prealpina”. nasce a Gualdo Tadino (PG) nel settembre 1949. Studioso e uomo di cultura, tiene viva la passione giovanile per le canzonette diventandone un esperto a livello nazionale. Nel 1987 pubblica con Massimo Lodi una biografia su Giovanni Bagaini, fondatore della Prealpina, e in anni recenti la storia di Masnago. Nel 1997 è fra i fondatori dell’associazione “Il Cavedio”. Un giornalista galantuomo, che metteva al servizio di tutti il suo sapere e una grande umanità.

IL LIBRO

In centinaia di racconti su Facebook, Maniglio Botti presenta un affresco di episodi particolari della sua esperienza di cronista varesino, storie di amicizia, avventure amorose, pillole culturali, la leva militare, e considerazioni sulla vita. Il tutto sempre accompagnato da una canzone, preferibilmente degli anni Sessanta. Maniglio cattura l’attenzione dei lettori e li coinvolge in un viaggio nel tempo con semplici narrazioni di vita quotidiana. Tanti sorrisi, e un po’ di nostalgia.