“Il segreto del rosso” alla Badia di Ganna

Domenica 18 settembre alle ore 18.00 presso il Chiostro della Badia di San Gemolo a Ganna si terrà lo spettacolo di teatro narrazione dal titolo “Il segreto del Rosso”, di Andrea Minidio e Michele Todisco, con Andrea Minidio e Massimo Rolandi e la partecipazione del coro LudiCanto diretto dal M° Marco Croci.

Lo spettacolo si inserisce nel progetto di valorizzazione culturale “Lungo la via Francisca” promosso dal PIC – Piano Integrato per la Cultura di Regione Lombardia e da Fondazione Comunitaria del Varesotto per il bando “Meraviglie del territorio”.

La rappresentazione è il frutto della sinergia ormai consolidata tra associazioni culturali diverse ma unite nella realizzazione di opere teatrali originali e inedite, al fine di raccontare le storie dei luoghi significativi del territorio insubre attraverso diversi canali espressivi.

L’Associazione Coopuf Iniziative Culturali e la STCV “Anna Bonomi” assieme alla Compagnia Teatro in Drao e al coro Ludicanto collaborano a questa produzione originale, volta a raccontare il mistero del martirio dei santi Gemolo e Imerio, rappresentato nelle opere murarie presenti nella Badia di Ganna, per riportare storie e leggende dentro quegli stessi luoghi che ne sono stati teatro. Luoghi, come la Badia di Ganna e il suo Chiostro, che rappresentano le eccellenze del territorio dal punto di vista storico-culturale, da tutelare e valorizzare attraverso la partecipazione civica di operatori e pubblico.

Lo spettacolo è aperto alla libera partecipazione del pubblico, che potrà registrarsi presso il punto informativo delle associazioni coinvolte e lasciare un’offerta a favore dei progetti promossi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a coopufteatro@gmail.com o contattare Clarissa Pari al 3386009906.