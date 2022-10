Al Tiffany Restaurant Villa Porta di Luino una cena tra i sapori e le eccellenze italiane

Una serata speciale per celebrare le eccellenze italiane, tra pietanze prelibate della tradizione e melodie di fama internazionale. Celebrare la grandezza della nostra terra con stile, per regalare un’esperienza di vero fascino made in Italy

Venerdì 28 ottobre, nell’incantevole location del Tiffany Restaurant del Relais Villa Porta, in via Palazzi 1 a Luino è in programma una serata

Italian Style Dinner

L’evento vuole celebrare le eccellenze italiane attraverso i sapori, la storia e l’arte che hanno reso il Bel Paese famoso in tutto il mondo. Sarà una serata elegante negli allestimenti, nelle portate e nella musica. Toccheremo le corde più affascinanti della nostra “italianità” per regalare ad ogni ospite momenti di vero fascino made in Italy.

Sapori del territorio, suggestioni in musica, magia in arte e charme ecco gli appuntamenti con Tiffany Restaurant e le anime del Relais Villa Porta, perché la classe è sempre #magiasullago.

Menù della serata

Aperitivo di benvenuto

Prosecco Valdobbiadene Sup. Sant’Eurosia

Degustazione di antipasti tipici italiani

Bruschetta al pomodoro fresco e basilico

Culatello e prosciutto crudo di Parma

Parmigiano Reggiano

Gorgonzola e composta di pera

Il carciofo nella sua essenza con crema di pecorino alla vaniglia e sala alla Nepitella

Gavi DOCG Rovereto Michele Chiarlo 2021

Paccheri ai tre pomodori con crema alla Formaggella del Luinese, clorofilla di basilico

Barbera d’Asti DOCG “Le Orme” 2019

Cinghiale brasato al ginepro e rosmarino

Crostino di polenta con gorgonzola di capra

Langhe Nebbiolo DOCG “Il Principe” 2020

Torta di mele calda e gelato alla cannella

Moscato d’Asti DOCG Nivole 2021

Intrattenimento Live Music

Per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero 0332510855, scrivere un messaggio WhatsApp al numero +393356249616 o scrivere all’indirizzo mail tiffany@villaporta.style