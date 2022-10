“Carissima me”, cinema a Malnate per capire l’età della ragione

La serata è gratuita e sarà occasione, per chi volesse di raccogliere fondi per progetti a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

Domenica 22 ottobre alle ore 18, presso l’aula magna della scuola secondaria di I grado, ingresso da via Gasparotto a Malnate, avrà luogo la proiezione del Film “Carissima me” Regia di Yann Samuell.

Un film con Sophie Marceau, Marton Csokas, Michel Duchaussoy, Jonathan Zaccaï, Emmanuelle Grönvold. Titolo originale: L’age de raison. 2010 Organizzato dall’associazione La città delle Donne di Malnate e dai colleghi di Marina Stefanato, con il patrocinio del Comune di Malnate Marina Stefanato, nota psicoterapeuta di Gavirate, scomparsa dopo aver lottato contro un male incurabile, cui è dedicata la serata, amava il cinema e film. Non solo andava settimanalmente nelle sale a gustare film di ogni tipo, soprattutto usava il film per parlare ai propri amici e pazienti.

Il 23 ottobre del 2021, è stato istituito un fondo dedicato a lei, in quell’occasione proiettando uno dei suoi più amati racconti: miss little sunshine. Festeggiamo il primo anno del fondo quindi con la proiezione di questa pellicola densa di spunti e di emozioni che aveva suggerito a molti di vedere. La serata è gratuita e sarà occasione, per chi volesse di raccogliere fondi per progetti a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi non potesse partecipare ma avesse voglia di conoscere e donare al fondo trova informazioni sul sito della Fondazione del Varesotto, in particolare “Fondo Marina Stefanato”.