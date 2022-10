Il fantastico mondo dei LEGO® torna con un appuntamento imperdibile a Germignaga

L’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga si prepara ad accogliere, domenica 20 novembre dalle 10:00 alle 18:00, un‘inedita esposizione di opere costruite con mattoncini LEGO. A promuoverla Silvano Bricks – Silvano Premoselli – nato a Milano e poi tornato nel paese dei suoi antenati a Cuveglio, in Valcuvia, nel 2004. Una delle sue più grandi passioni è il LEGO e da quando il figlio maggiore è nato – 23 anni fa – ha ripreso a costruire e ha girato molto, arrivando nel 2019 a esporre anche in Danimarca, patria dei LEGO.

Delle sue opere il luinese aveva già avuto un grande assaggio lo scorso anno a Palazzo Verbania. L’esposizione “Fantastici Mondi”, che aveva regalato magia ed emozioni alla popolazione durante il periodo natalizio, aveva riscosso grande successo di pubblico, motivo per cui anche quest’anno verrà riproposta. «Tra i tanti visitatori di quella scorsa mostra, ho anche conosciuto molti appassionati di LEGO che desideravano fare qualcosa – spiega Premoselli – perché l’Alto Varesotto è un territorio vergine per i mattoncini. I primi ad organizzare un evento LEGO sopra Varese, nel 2017 a Ponte Tresa, furono Alessio e Daniele Varisco di Fotografia Costruttiva. Un bel evento dove anch’io partecipai. Dopo il mio evento a Luino, nel giugno scorso ho organizzato un’esposizione col mio gruppo AFDL.it nella chiesetta sconsacrata di Castello Cabiaglio durante la festa dei ragazzi organizzato dal Mercato del Giusto Inperfetto».

Diversi appassionati si sono così ritrovati e insieme hanno iniziato a cercare altri luoghi per promuovere le loro, ma non solo, esposizioni di opere costruite con mattoncini LEGO. «Dopo varie ricerche abbiamo trovato la disponibilità del Comune di Germignaga ad ospitarci nello splendida location dell’ex Colonia Elioterapica affacciata sul lago. Uno spazio gigantesco che riempiremo con 12 espositori , tre fotografe di “LEGO” al loro debutto, la sempre disponibile Fotografia Costruttiva e l’Italian Robotics Team», una squadra pluridecorata, ex campione d’Europa, che esporrà e farà dimostrazioni ai presenti coi loro robot LEGO.

«E’ stata una fortuna averli perché 4 giorni dopo voleranno a Tallin in Estonia al Robotex 2022 ed erano apprensivi

ad usare i propri robot qualche giorno prima di una competizione internazionale – continua Premoselli -. Il maggior risultato di questo evento è fare esporre 11 debuttanti in un evento già di buon livello. Infatti il nostro obiettivo è fare più eventi nell’Alto Varesotto e far conoscere maggiormente questa nostra passione comune. Sicuramente sarà un’esperienza importante per questo gruppo appena formatosi e sarà una giornata da godere fino in fondo. Il prossimo anno cercheremo nell’Alto Varesotto altri luoghi dove esporre perché la passione per i nostri mattoncini e il piacere di stare assieme è massima».