La maestra Carla dell’asilo di Angera va in pensione

Un grande sorriso che ogni mattina, da oltre quarant’anni a questa parte, ha dato il buongiorno ai “suoi” bimbi nel momento delicato del saluto ai genitori. Tanta calma, pazienza e una vera e propria vocazione per il suo lavoro. Per Carla Baranzini, per tutti la maestra Carla dell’asilo di Angera, oggi è l’ultimo giorno di lavoro.

Da domani sarà in pensione e a tempo pieno nonna per i suoi nipotini. Tante le famiglie e i bambini, diventati a loro volta genitori, che in questi anni l’hanno avuta come riferimento per la scuola dell’infanzia.

Carla è infatti una delle “colonne” della materna Vedani. Nella giornata di oggi ha voluto condividere un saluto e un messaggio di ringraziamento che pubblichiamo di seguito.

Ed eccomi qua, dopo 42 anni è arrivato il momento di lasciare la “mia scuola e i miei” bambini… voglio salutare e ringraziare tutti i genitori che hanno creduto in me e nel mio lavoro… Grazie di cuore, un abbraccio!!!!

La vostra maestra Carla!