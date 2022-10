“L’enigma del teschio” all’Eco Planetario di Tradate, aspettando Halloween

Appuntamento al centro didattico scientifico in vista della notte “più spaventosa dell’anno”: sabato 29 ottobre alle 19

Notte da brividi all’Eco Planetario di Via dei Rochi a Tradate. In occasione dei Halloween, il centro didattico scientifico, organizza una serie di appuntamenti che darà la possibilità ai visitatori di vivere la “notte più spaventosa dell’anno”.

Sabato il 29 ottobre, alle 19, è in programma l’evento “L’enigma del teschio”, dedicato a coraggiosi avventurieri tra 12 e 99 anni. Un’immagine sfuocata. Un teschio forse? O qualcosa di ancora più misterioso? Questa è l’immagine catturata dal Centro Didattico Scientifico. Per scoprire di cosa si tratta dovrete risolvere enigmi, ascoltare suoni della notte, vagare tra nebulose oscure e stelle fantasma e chiedere consiglio a strane presenze che si aggirano nei boschi; se vi sentite abbastanza coraggiosi venite a trovarci…il mistero del teschio vi aspetta. Viaggio nell’EcoPlanetario incluso. – Prenotazioni

Gli organizzatori ricordano che per raggiungere l’Eco Planetario è necessario percorrere 20 minuti a piedi, un piacevole tratto nella natura ma da considerare per poter arrivare puntuali all’orario previsto. Per tutte le info: https://www.centrodidatticoscientifico.it/.