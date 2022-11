Cantine in vetrina a Induno Olona per la settima Rassegna dei vini varesini

La rassegna è in programma domenica 20 e lunedì 21 novembre in Sala Bergamaschi a Induno Olona, e vedrà come protagonisti otto dei produttori vinicoli del Varesotto

Due giorni per conoscere e degustare i vini della provincia di Varese insieme a produttori ed esperti. E’ la formula della settima edizione della Rassegna del vino varesino, presentata questa mattina da Slow Food Varese e dal Comune di Induno Olona .

La rassegna è in programma domenica 20 e lunedì 21 novembre in Sala Bergamaschi a Induno Olona, e vedrà come protagonisti otto dei produttori vinicoli del Varesotto, imprenditori che a partire dai primi anni Duemila hanno scommesso sul ritorno del vino in una provincia che storicamente è stata per secoli terra di vigne.

«Prosegue la collaborazione bella e proficua tra Slow Food e il Comune di Induno Olona per la valorizzazione dei prodotti del territorio – ha detto Claudio Moroni, del direttivo Slow Food della provincia di Varese – L’obiettivo comune è quello di perseguire i valori del cibo sano pulito e giusto, incarnati ad esempio nel Mercato della Terra del Piambello che si svolge ogni mese proprio a Induno, ma anche quello di promuovere i prodotti del territorio».

«Un tema importante – ha aggiunto il consigliere comunale, Maurizio Tortosa – su cui si sta lavorando da tempo, anche con l’adesione del Comune di Induno alla la proposta di una “food policy” realizzata dalla Comunità montana del Piambello, sempre in collaborazione con Slow Food».

Domenica, dalle 10 alle 18,30 sarà possibile visitare la rassegna degustando i vini con assaggi liberi delle cantine presenti accompagnati da un piatto di prodotti varesini al costo di 15 euro. A pranzo è previsto un risotto preparato dalla Pro loco che collabora all’iniziatiova, mentre dalle 18,30 alle 19,30 per chi lo desidera si potrà fare, su prenotazione, una degustazione guidata con gli esperti di Onav, l’Associazione nazionale degli assaggiatori di vini.

Lunedì 21 novembre dalle 10,30 alle 13 la rassegna apre le porte al settore della ristorazione, con una degustazione di cantine e prodotti dei caseifici varesini. Alle 11.3o sarà presentato il progetto Terre di Varese, realizzato con la Camera di Commercio, che punta ad allargare la presenza delle produzioni tipiche del territorio in bar e ristoranti.

Per informazioni e prenotazioni: 348 2541790 – mail: fiduciario@slowfoodvarese.it

Qui la locandina della rassegna