“D.O.C.”, il nuovo spettacolo teatrale di Gruppo Teatrale Crennese per FITAxTE 2022

D.O.C. Il nuovo spettacolo teatrale di G.T. CRENNESE al suo secondo debutto.

Sabato 12 Novembre 2022 alle ore 21.00 in Salone Estense potrete assistere alla seconda messa

in scene del nuovo spettacolo.

D.O.C. inspirato all’opera TOC TOC di Laurent Baffie ci porterà dentro ad una malattia.

Il DOC è un disturbo ossessivo compulsivo caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi ricorrenti che innescano ansia e, spesso, obbligano la persona che ne soffre ad attuare azioni ripetitive per tranquillizzarsi.

Il risultato è una commedia brillante che lascia anche spazio alla riflessione sul significato della malattia e su come questa può condizionare la nostra vita e i nostri comportamenti…e ora diteci, qual è il vostro DOC?

