Novembre con VareseNews e con Festival Glocal

Novembre è sinonimo di Festival Glocal ormai da anni, ma gli appuntamenti in programma per il mese della “vita eterna” sono tanti e ci vedono protagonisti a vario titolo, ora come organizzatori ora come partner di soggetti diversi. Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento e propone una serie di eventi tutti da scoprire.

Il progetto “Anche io con VareseNews“, nato nel 2019, punta a mettere la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa al servizio di quanti vorranno condividere le proprie iniziative con noi. Ecco le proposte del mese di novembre.

• Da giovedì 10 novembre a sabato 12 novembre (Centro di Varese)

Festival Glocal 2022, XI edizione

L’informazione torna protagonista a Varese. Dal 10 al 12 novembre è in programma l’undicesima edizione del festival del giornalismo Glocal: tre giorni di incontri, approfondimenti, riflessioni e spettacoli per guardare a un mondo del giornalismo che è in continua e costante evoluzione.

Organizzato da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il Consiglio Regionale della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – e Camera di Commercio di Varese >> Leggi l’articolo

• Giovedì 3 novembre ore 18.00 (Biblioteca comunale, via Giuseppe Mazzini 16, Sesto Calende)

I segnalibri

Torna la rassegna "I segnalibri", questa volta in versione autunnale. Cinque nuovi incontri con gli scrittori

Modera: Marco Tresca, VareseNews >> Leggi l’articolo