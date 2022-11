Tre Collari d’Oro per la Polha Varese

Giornata di premiazioni al Coni a Roma oggi – lunedì 14 novembre – con la consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza del Comitato Olimpico Italiano e del Comitato Paralimpico per i risultati ottenuti nel 2022.

E in questo anno solare hanno brillato anche gli atleti della Polha di Varese, con grandi risultati ai Mondiali di Nuoto paralimpico che si sono svolti a Madeira nel mese di giugno.

Per i grandi risultati ottenuti hanno ricevuto oggi il Collare d’Oro Simone Barlaam, Alberto Amodeo e Giulia Terzi.

Il presidente del CIP Luca Pancalli ha ricordato gli eccezionali risultati ottenuti dal movimento paralimpico nel 2022: «Ancora una volta siamo qui insieme per celebrare i nostri campioni, la splendida famiglia dello sport italiano unita dalla passione, dall’amore, due facce della stessa medaglia. Siamo consapevoli di quanto fatto finora e sappiamo cosa bisogna fare verso Parigi 2024 ma anche per l’appuntamento di Milano-Cortina. Guardiamo avanti sempre con l’obiettivo di mostrare come lo sport italiano possa essere un pezzo delle politiche pubbliche del Paese».