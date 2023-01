Alla Biblioteca di Luino la presentazione de “I casi di Astore Rossi” di Landini

Nato in Emilia ma d’origine romagnola, Riccardo Landini ha alle spalle studi classici e nel cuore una grande passione per Piero Chiara e il cinema italiano degli anni Settanta. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio

La Biblioteca Civica di Luino si prepara ad ospitare – sabato 28 gennaio alle 17:30 – la presentazione de “I casi di Astore Rossi” di Riccardo Landini. Durante l’incontro l’autore dialogherà con Guglielmo Mauti.

Riccardo Landini, nato in Emilia ma d’origine romagnola, ha alle spalle studi classici e nel cuore una grande passione per Piero Chiara e il cinema italiano degli anni Settanta. Nel 2009 ha esordito nella narrativa con il romanzo E verrà la morte seconda, a cui è seguita la trilogia Il primo inganno, Non si ingannano i morti e Ingannando si impara. Nel 2013 ha vinto il premio Giallo Stresa. La Newton Compton ha pubblicato Il giallo di via San Giorgio, dove per la prima volta è comparso il personaggio di Astore Rossi, Il giallo della villa abbandonata, Il giallo del paese maledetto (precedentemente pubblicato con il titolo Segreti che uccidono) e La strana morte di Alessandro Cellini.

Ingresso gratuito.