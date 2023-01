I Lions hanno portato l’Amerigo Vespucci a Carnago per una sera

I Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, Tradate Seprio, Gallarate Host e Sesto Host si sono riuniti presso la Villa Bregana di Carnago e hanno offerto ai numerosissimi ospiti intervenuti, di intraprendere un viaggio indimenticabile a bordo del Meraviglioso veliero, gioiello della Marina Militare Italiana. Il Comandante di Vascello Gianfranco Bacchi, ha offerto la possibilità di poter condividere la sua esperienza come 122* Comandante.

Con la sua padronanza, entusiasmo e sensibilità ha raccontato ed entusiasmato con la narrazione del suo libro “Il punto più alto”; testimonianza di una vita dedicata alla Marina Militare con dedizione, patriottismo e professionalità.

Dagli anni della formazione in Accademia Navale di Livorno al raggiungimento dell’apice della carriera, con il comando della nave Amerigo Vespucci: il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi racconta in prima persona la sua storia di velista e di uomo, disegnando un percorso di crescita a cui ciascuno di noi può ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare il proprio sogno, trovando il coraggio di allargare il proprio orizzonte e seguire sempre il proprio personale “punto più alto”.

I Presidenti dei Club partecipanti all’ intermeeting: Alessandro Costalonga, Franco Macchi, Fernando Torreggiani e Michele Ciorra, sono orgogliosi della numerosa e interessata partecipazione .