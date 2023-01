Lo stipendio del pusher, il futuro della Leggiuno spa e Vittoria Cosma a Sanremo nel podcast del 31 gennaio

Le notizie del podcast di martedì 31 gennaio

Manifestazione davanti al tribunale di Varese da parte dei 70 dipendenti della ditta Leggiuno Spa, con una lunga storia di imprenditoria manifatturiera alle spalle e che oggi rischia il fallimento. I sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil hanno invitato i dipendenti a presentarsi fuori dal tribunale dove viene deciso il loro futuro: ascoltiamo la rappresentante sindacale

50 euro al giorno è la paga base dei pusher che infestano i boschi del Varesotto: è quanto emerso nel corso della convalida dell’arresto avvenuta martedì mattina in tribunale a Varese dopo quanto avvenuto nel pomeriggio di lunedì in Valganna quando un carabiniere è stato atterrato da uno spacciatore poi finito in manette. L’uomo, marocchino, 32 anni, irregolare e senza fissa dimora ha spiegato al giudice di essere arrivato non molto tempo fa nei boschi della provincia di Varese spacciare cocaina, con l’accordo di venir pagato 50 euro al giorno per i suoi servizi. L’uomo è ora in regime di custodia cautelare in carcere a Varese. Dall’inizio della guerra fra bande nei boschi del Nord del Varesotto son state già 40 le persone arrestate con l’accusa di scacciare nei boschi

Cento milioni di euro per 30 progetti. È quanto ha annunciato il sindaco di varese Davide Galimberti durante il consiglio comunale. Si tratta di finanziamenti ottenuti con il PNRR che collocano Varese nella top 30 dei capoluoghi di provincia italiani destinatari degli investimenti del PNRR Il sindaco l’ha definita la più grande opportunità degli ultimi 50 anni per cambiare profondamente il volto della città coinvolgendo scuola, quartieri, mobilità, ambiente, edifici e spazi cittadini.

Anche quest’anno un pizzico di Varese sarà protagonista sul palco dell’Ariston a San Remo. Il tastierista, produttore e direttore d’orchestra Vittorio Cosma, originario di Comerio, ritorna a dirigere l’orchestra del Festival per il brano dei Coma Cose, duo milanese indie-rap che il prossimo febbraio presenterà al pubblico la canzone L’addio.

Si sono chiusi il 30 gennaio i termini per presentare l’iscrizione a scuola. Secondo i dati forniti dall’ufficio scolastico lombardo, nella nostra regione un ragazzo su due ha scelto il liceo, più di uno su tre un percorso tecnico , uno su cinque ha presentato domanda nei professionali. Si conferma il trend che si registrato negli anni precedenti con una riduzione, seppur contenuta, dei licei un aumento dei tecnici e una lievissima ripresa dei professionali. Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, alla primaria netta prevalenza del tempo pieno scelto da quasi il 60% delle famiglie mentre alle medie preferite le 30 ore settimanali in 8 casi su 10.

