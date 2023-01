Un weekend di raccolta di beni per l’Ucraina a Oggiona Santo Stefano

Il Comune di Oggiona con Santo Stefano, in collaborazione con la Protezione Civile e con il supporto delle associazioni del territorio, ha organizzato per sabato 14 e domenica 15 gennaio una raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina.

I beni raccolti verranno consegnati direttamente alle famiglie dall’associazione Aps Rinascita dell’Ucraina, che collabora a stretto contatto con il Consolato Ucraino di Milano ed è destinata alle famiglie sfollate e bisognose, nonché ai profughi di guerra in rientro nei territori liberati.

La raccolta si svolgerà presso il cortile interno dell’oratorio San Paolo in piazza Italia a Oggiona con Santo Stefano dalle ore 10.00 alle 19.00.

Tra i beni che saranno ritirati: