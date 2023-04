Bernasconi rinnova la squadra e rilancia il suo “Progetto Comune”

Stesso simbolo per la lista civica Progetto Comune, che si presenta alle prossime amministrative del Comune di Azzate per sostenere il candidato sindaco Gianmario Bernasconi che punta al terzo mandato.

“Esperienza e continuità” è il motto della lista, spiegano in un comunicato stampa. «Una squadra rinnovata quasi del tutto, azzatesi da sempre e azzatesi acquisiti, alcuni vengono anche da lontano e da grandi città, ma hanno scelto Azzate come luogo in cui vivere e a cui vogliono dare il loro contributo. Siamo persone con esperienza già maturata in amministrazione, alcuni di noi hanno già dedicato cinque o dieci anni della loro vita seguendo questo sogno e hanno deciso di continuare in questo prezioso lavoro. Siamo persone nuove con idee innovative e costruttive, che hanno visto che la passione, la dedizione e lo spirito di servizio portano buoni frutti e hanno deciso di iniziare questo nuovo cammino» sostiene il sindaco uscente Bernasconi.

«Dopo la complicata gestione del Covid, che ha messo a dura prova tutta la comunità, ci aspettano le difficili sfide del PNRR, della transizione energetica e della riqualificazione di alcune parti della città. È per questo che l’esperienza e la continuità costituiranno un valore aggiunto cruciale per la città di Azzate» sostiene la vice sindaca Simona Barbarito, che aggiunge: «Nel nostro programma ci sono: la riqualificazione dell’area della Pesa, progetto già finanziato, la ricostruzione degli attuali edifici comunali sede della Polizia Locale e della Protezione Civile, con progetti già finanziati, la nascita di una Casa di Comunità Hub e di una Comunità Energetica azzatese. Abbiamo in mente anche diversi interventi piuttosto importanti che riguardano la viabilità e la sicurezza».

Continua poi Bernasconi: «Parlando di servizi al cittadino, puntiamo a migliorare la sicurezza con l’allargamento della gestione associata della Polizia Locale, che permetterebbe un aumento di organico. Così come puntiamo a migliorare ulteriormente la pulizia della nostra città, con un più frequente passaggio delle squadre di operatori ecologici nei punti più vissuti. Nel nostro programma non abbiamo dimenticato nessuno, abbiamo pensato ai bambini, agli adulti, alle famiglie, ai giovani e agli anziani, perché ognuno trovi spazi e servizi dedicati. Ci sono attività per il sostegno ai commercianti così come alle associazioni, perché continuino a rendere il nostro paese vivo e vivace. Ma è sui servizi alla persona, parte meno visibile ma tanto importante, che diamo la nostra garanzia di continuità; in questi ultimi 10 anni, l’amministrazione non ha mai fatto mancare supporto a disabili, anziani e famiglie in difficoltà e ha sempre garantito al 100% tutti i servizi scolastici, anche durante l’emergenza Covid. Siamo pronti a rafforzare il nostro impegno perché nessuno resti indietro».

Nel programma, si dice nel documento, ci saranno anche interventi per il rilancio del territorio in chiave turistica. «L’idea è anche quella di attirare nuove famiglie a vivere nel paese. Con le risorse del PNRR alcune idee che sembravano solo sogni, possono ora diventare realtà».