“Musicuvia“, al via il programma della stagione 2023

Dopo i primi assaggi musicali è il momento dell’ufficialità e Musicuvia entra nel vivo presentando la nuova stagione ricca di eventi per Valcuvia e non solo.

Lunedì 29 maggio alle ore 11 presso la sala dell’Associazione VareseVive, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, è stato presentato il programma della rassegna musicale MusiCuvia per l’anno 2023. Presenti i primi artefici di questo progetto e responsabili artistici, Margherita Gianola, Andrew Jolliffe e Adalberto Maria Riva. Per l’occasione il maestro Riva, fondatore dell’Associazione Momenti Musicali, che gestisce il festival, e protagonista di alcuni incontri della rassegna, ha poi dato un assaggio della proposta culturale intrattenendo i presenti con un intermezzo musicale ispirato alle trascrizioni per pianoforte di Liszt, Busoni e Respighi. Gli organizzatori di MusiCuvia credono fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti e che godere di essa non sia un privilegio ma un diritto.

Questo concetto si esplicita essenzialmente attraverso l’organizzazione di eventi di qualità ad ingresso gratuito in luoghi di pregio del territorio. Teatri, parchi, chiese, piazze e ristoranti di sette comuni della Valcuvia accoglieranno concerti di ogni genere musicale, dalla musica classica al jazz, dal rock al folk, dalle big band ai piccoli cori e perfino alle musiche dei jingle. MusiCuvia è quindi un festival itinerante, dove il territorio non fa solo da scenario a questi eventi, ma ne è anche parte attiva, grazie alla partecipazione sempre maggiore negli anni di enti pubblici e privati locali, che non solo contribuiscono a vario titolo alla scelta degli artisti, ma che sono parte concreta nell’organizzazione degli eventi musicali stessi.

Promotori e finanziatori oggi del progetto sono: Comunità Montana Valli del Verbano, i Comuni di Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino; le Pro Loco di Arcumeggia, Azzio e Cuvio; l’Associazione Boom di Brenta, l’Associazione Culturale Valcuvia e l’Associazione Soms Caldana. Fondazione Comunitaria del Varesotto da anni sostiene i progetti di Momenti Musicali, riconoscendone il valore per la comunità e l’importanza in termini di offerta culturale per il territorio. Grazie al suo supporto e a quello di tutti i promotori, che nel tempo si sono aggiunti, si è potuto creare il background musicale per avviare dal 2021 il festival MusiCuvia.

Quest’anno MusiCuvia è giunta alla sua terza edizione e proporrà ventiquattro eventi da giugno a dicembre, con l’obiettivo di superare il grande successo di Musicuvia2.0, che l’anno scorso ha accolto più di 3000 persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. Ed è proprio per questo che MusiCuvia è un festival con doppia valenza: locale e internazionale. Sia per il territorio, sia per il pubblico che è pronta ad accogliere, ma soprattutto per gli artisti che si alternano, che collaborano insieme.

Alcuni sono originari della Valcuvia, come la Simply Bop Big Band, i gruppi rock, il coro dei bambini, tre dei pianisti che si alterneranno nella ormai tradizionale maratona di Cuvio; alcuni provengono da altre parti di Italia, come il veneziano Silvio Celeghin che accompagnerà, sul magnifico strumento Mascioni del convento di Azzio, la tromba di Fabiano Maniero, per vent’anni prima parte al Teatro La Fenice, e altri veneti, come il duo di fisarmoniche e l’ensemble di trombe. Accanto a loro, in un sapiente e accattivante mix, troviamo artisti stranieri come lo svizzero Silvan Zingg, la cantante jazz Denia Ridley dall’America.

E ancora, la clavicembalista slovena Ana Marija Krajnc, vincitrice a poco più di vent’anni di importanti premi internazionali, e il chitarrista spagnolo Antonio Dominguez, che terrà anche un corso di chitarra. Tanti gli appuntamenti della rassegna, tanti gli artisti, tanta la collaborazione. Perché MusiCuvia è anche questo: un festival partecipativo in ogni suo aspetto.

Sono intervenuti alla presentazione, in rappresentanza degli enti promotori: Enzo Benedusi, Sindaco di Cuvio, l’Assessore alla cultura di Casalzuigno, Elena Scopece, Lucia Margherini, Consigliere alla cultura del Comune di Cuvio, Giovanna Mutterle, Presidente della Pro Loco di Cuvio, Stefano Silvestrini, Tesoriere della Pro Loco di Arcumeggia e Andrea Andreoli, Vice Presidente SOMS Caldana. In rappresentanza di Fondazione Comunitaria Varesotto è intervenuto il Presidente Maurizio Ampollini.