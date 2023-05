Tra corsa e colori: via alla Color run di Lozza

Sabato 27 maggio le vie di Lozza si accenderanno di colore per la terza edizione della “Run4Fun”: più di 250 iscritti sono pronti al via per una corsa non competitiva lungo un anello di 1,5 km che potrà essere ripetuto per ben 3 volte.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Genitori della scuola primaria G. Pascoli di Lozza in occasione della festa di fine anno scolastico ormai alle porte, con il patrocinio del Comune di Lozza e con la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio (Protezione Civile, Gruppo Alpini e C.R.A.L. Minigolf).

La partenza è prevista per le 16.30 dall’oratorio di Lozza: ogni partecipante riceverà un vero e proprio kit per affrontare al meglio la Color Run con una maglietta bianca, gadget utili e divertenti e ovviamente tanti colori – idonei e approvati per la manifestazione – da poter lanciare durante la corsa!

Un evento tanto atteso dalle famiglie e in particolar modo dai bambini: «Siamo convinti – spiegano i genitori attivi dell’Associazione – che l’idea della “Run4Fun” non sia solo una modalità di supporto e di raccolta fondi finalizzati al sostegno di nuovi progetti per la nostra scuola, ma un’occasione da cogliere al volo con il solo obiettivo di divertirsi, stare insieme e perché no, dare sfogo alla propria allegria!»

È ancora possibile iscriversi attraverso l’indirizzo email asspascolilozza@gmail.com

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare (è possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara!).

L’Associazione genitori ringrazia gli sponsor che hanno sostenuto l’evento.