Un coro sul lungolago a Luino per sostenere la ricerca

L’appuntamento è per le 21 nel parco a Lago di Luino e in caso di maòtempo l’iniziativa verrà ospitata allo stesso orario al Cinema Teatro Sociale di Luino

Un evento unico nel suo genere: 60 coristi per una divertente serata in riva al lago a Luino per rilassarsi e dare una mano alla ricerca.

L’iniziativa non a caso si chiama “Voci sul lago – Lpc Live concert” ed è stato organizzato dalla Lilt Lega italiana lotta contro i tumori col patrocinio dell’amministrazione comunale di Luino.

