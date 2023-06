Con Giallo Junior la libreria Potere ai bambini porta 4 autori di noir per ragazzi ai Giardini

Per la prima volta il festival Nord in giallo dedica una sezione ai ragazzi con 4 incontri con gli autori di altrettanti gialli per ragazzi il 9 e 10 giugno

Uno dei generi letterari più amati dalle ragazze e dai ragazzi è il genere giallo: noir, mistery, thriller non offrono solo storie appassionanti e ricche di suspance ma stimolano creatività, ragionamento logico e senso critico.

Spesso i ragazzi e le ragazze si appassionano alla lettura in autonomia proprio grazie a questo genere che di frequente troviamo tra i consigli di lettura degli insegnanti più attenti alla promozione della lettura.

Per questo in occasione di Nord in Giallo, la libreria Potere ai bambini, in collaborazione con il Comune di Varese, propone nel fine settimana tra venerdì 9 e sabato 10 giugno Giallo Junior: quattro incontri con gli autori di altrettanti gialli per ragazzi: le autrici varesotte Giuditta Campiello e Laura Orsolini, rispettivamente con Mistero al cimitero e Il ladro gourmet (vincitore poche settimane fa della sezione ragazzi di Ceresio in giallo), e poi Christian Hill, autore di “Assassinio nella band” e Fausto Vitaliano con “Omicidio al castello”.

Il termine giallo, come genere letterario, è una definizione tutta italiana: deriva letteralmente da “I libri gialli”, il titolo della collana di Lorenzo Montano pubblicata nel 1929 dalla Mondadori. Analogamente in Francia questo genere si sviluppa come noir, per il fatto che le copertine dei libri erano di colore nero e i suoi protagonisti avevano un background travagliato dettato da disagi esistenziali.

“Nord in giallo”, il festival promosso e organizzato dal Comune di Varese dedicato al genere giallo, ha la giusta atmosfera per comprendere i cambiamenti relativi ai paesaggi sociali, economici, antropologici, culturali e criminali del Nord del Paese.

Da quest’anno, anche i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di conoscere grandi autori e autrici grazie a “Giallo Junior” la sezione del festival dedicata a loro.

IL PROGRAMMA DI GIALLO JUNIOR

VENERDI’ 9 GIUGNO

Si comincia venerdì 9 giugno alle ore 16 in compagnia di Giuditta Campello e il suo “Mistero al cimitero” (Pelledoca ed.), una lettura dedicata ai più piccoli, dagli 8 anni in su.

I partecipanti insieme all’autrice e alle impavide libraie sfideranno la paura in compagnia di Maddi, Susi e Gianluca, i protagonisti del racconto, che si aggirano con una torcia in un piccolo cimitero abbandonato. Fruscii, passi, strilli… si tratta davvero di un posto stregato?

Il pomeriggio prosegue alle 17.00 insieme a Christian Hill e il suo nuovo romanzo in uscita per Il battello a vapore, “Assassinio nella band”, dedicato ai lettori più grandi (dai 10 anni). Tra un omicidio e intrighi da risolvere, è protagonista il mondo della musica.

Già vincitore del Premio della città di Cento con “Il ladro dei cieli” (Rizzoli), Hill regala un nuovo avvincente romanzo.

SABATO 10 GIUGNO

Sabato 10 giugno alle ore 16 è di scena Fausto Vitaliano. Fumettista, giornalista, scrittore e sceneggiatore di fumetti e cartoni animati per Disney e Rainbow, esordisce come giallista con La mezzaluna di sabbia (Bompiani), il primo volume della serie delle ultime indagini di Gori Misticò, dedicato agli adulti.

“Omicidio al castello” è il suo primo e irresistibile giallo per ragazzi (Il battello a vapore). Dai 10 anni in su.

Alle ore 17.00 chiude Giallo Junior Laura Orsolini, vincitrice della sezione “GIALLO JUNIOR” del Concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”, edizione 2022-2023 con “Il ladro gourmet” (DeAgostini). Un romanzo pieno di colpi di scena, perfetto per chi ama le storie avventurose.

Indicato per i primi lettori autonomi, dagli 8 anni in su.

Tutti gli incontri di “Nord in giallo” sono gratuiti e non è necessario prenotare il posto, ma è consigliato arrivare ai Giardini Estensi con qualche minuto di anticipo.

Gli eventi di Giallo Junior si svolgeranno presso i Giardini Estensi di Varese in via Sacco 5, in particolare le presentazioni si terranno in caso di bel tempo nel giardino antistante l’emeroteca (troverete indicazioni in loco). In caso di brutto tempo, gli incontri si svolgeranno all’interno della Biblioteca, nella sala dell’Emeroteca.

Per gli aggiornamenti su tutti gli eventi e conoscere gli incontri per adulti, visita il sito www.nordingiallo.it.