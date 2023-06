Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: SEMPLICEMENTE GRAZIE!

Ultima puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Grazie, Grazie, Grazie…

Grazie di cuore ad ognuno di voi…

Grazie per ogni vostro messaggio, pensiero, parola, feedback, sorriso, lacrima, emozioni che ci avete regalato!

Grazie al tempo che avete dedicato alla lettura di ogni singola mondaylesson!

Il vostro coinvolgimento, la vostra presenza, il vostro interesse per le nostre umili “lezioni”, ci hanno fatto sentire veramente vivi! Oggi si conclude questo anno passato insieme! Grazie per averci supportato e sopportato con la vostra gentilezza e pazienza!

Il viaggio finisce qui, ma come vi abbiamo detto settimana scorsa, non è un addio, è solo un arrivederci!

In cantiere abbiamo un progetto veramente ambizioso, innovativo, rivoluzionario e futuristico, ma come tutte le cose di valore ha bisogno di tempo e di un grande studio! Quindi iniziate a prendere lezioni di volo, perché voleremo oltre ad ogni vostro più ambizioso sogno!

I nostri ultimi ringraziamenti vanno alle persone che portiamo nel cuore, le nostre famiglie:

Grazie Maura, Lorenzo, Alberto, Orsola e Renzo….

Grazie Angelo ,Annamaria, Natascia, Sofie e Alma…

Grazie per l’opportunità che ci avete dato di essere ancora presenti nelle vostre vite!

Ultima cosa rivolta ad ognuno di voi:

Siete tutti promossi, nessun esame di riparazione ma quest’estate tra una vacanza e l’altra ricordatevi di fare qualche compito rileggendo le mondaylesson per farvi trovare pronti per il nostro/vostro nuovo viaggio!

CONTINUA A SOGNARE…

Spettacolo spettacolare…

Luca&SimoneMentality….

Si ringrazia per la riuscita di questo fantastico viaggio:

VareseNews nella persona di Tommaso Guidotti, La Susy, Aisla onlus, Csain, Enduranceaccademy, Filipas, Angelini, Bonuccelli, Cigni, Pellegrini, Antonello, Todaro, Maestro Chan, Borrello, Dragoni, Spalenza, Angeretti, Antonetti, Paolelli, Capuzzi, IlNostroLab, Radiowillagenetwork, Music&Mor, Tettamanti, Scodellaro, Bernasconi, Patrizi, Simona Milanese, ArtesEtichette, Mewo, Nicora ottica Azzate, FullStop,

La Paranza, Piadineria 2.0, Le PineBodio, Bar L’IncontroBodio, BarCarducciVarese, ConradVarese.

E ricordati la vera lezione:

Non conta la meta, ma conta il viaggio…

CONTINUA A SOGNARE!!

(foto Pexels)