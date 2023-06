Il venerdì sera da Sbevizzola è ritorno negli anni ’80

Aperitivo, cena e DJ Set per iniziare una stagione ricca di eventi e di divertimento. L’invito è quello di partecipare con un look anni ’80

A partire da venerdì 9 giugno e per tutti i venerdì d’estate, SBEVIZZOLA con il suo grande parco, in via Locatelli 5 a Vizzola Ticino, accanto all’aeroporto di Malpensa

ritorna negli anni ’80

Aperitivo e cena, musica e ballo vi trasporteranno nelle atmosfere dei mitici anni Ottanta.

Ingresso libero Per info e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 393478923050

Lo staff Sbevizzola ricorda che dal 2 giugno il Bistrot pizzeria sarà aperto dal mercoledì alla domenica per aperitivo e cena. L’Osteria dal martedì alla domenica pranzo e cena.