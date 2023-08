A Brinzio una serata in ricordo di Gabriele Piccinelli

Comune, Biblioteca, Parrocchia e Pro Loco di Brinzio, insieme alla CRI, hanno lavorato dietro le quinte per alcuni mesi per preparare questo appuntamento

Si parlerà del “Picci” e di quanto il suo cuore e le sue mani hanno donato nel mondo intero. Sabato 2 settembre alla chiesa parrocchiale di Brinzio si racconterà Gabriele Piccinelli.

Per 50 anni volontario del Comitato varesino della Croce Rossa Italiana, Gabriele Piccinelli è stato impegnato in tante missioni, in Italia e all’estero, da Haiti ai Balcani e a Baghdad, e quando non era in missione si dedicava quotidianamente alle attività in sede. Una breve malattia l’ha prematuramente portato via a febbraio di quest’anno.



Molte sono già state le iniziative a lui dedicate, alle quali si aggiunge ora questo evento “corale”, fortemente voluto in armonia con la famiglia di Gabriele. Non un semplice ricordo, ma anche uno sguardo su come la sua eredità continui a vivere attraverso vari progetti.

Comune, Biblioteca, Parrocchia e Pro Loco di Brinzio, insieme alla CRI, hanno lavorato dietro le quinte per alcuni mesi per preparare questa serata.