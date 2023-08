Africa&Sport compie 10 anni e festeggia con la “CorriAzzate”

Dieci anni di attività vanno festeggiati come si deve. Per questo l’associazione “Africa&Sport” di Azzate ha pensato di organizzare un evento che aderisce perfettamente alla propria storia, una corsa podistica: giovedì 7 settembre si disputerà quindi la “CorriAzzate” che comprende una serie di prove adatte a tutti.

Azzate non è solo la sede dell’associazione ma anche il luogo dove si trova “Casa Africa”, ovvero il punto di ritrovo e ospitalità per gli atleti keniani che fanno parte del team Run2gether e che spesso si allenano e gareggiano da queste parti. Per questo la presenza dei podisti africani è ormai costante nel comune che si affaccia sul lago di Varese.

Il clou della CorriAzzate sarà in notturna, con la gara “delle stelle” che dalle 21 vedrà sfidarsi diversi top runners su un percorso di 1,6 chilometri (lo start dall’oratorio di via Vittorio Veneto) da ripetersi per quattro volte per un totale di 6,4 Km. Il cast sarà di alto livello per una competizione, sia maschile sia femminile, che si tiene sotto l’egida della Fidal. (Foto by farmama from Pixabay)

Il programma però prende il via alle 17 e affianca quello per i festeggiamenti della parrocchia. I primi a correre saranno infatti i bambini e i ragazzi dell’oratorio sulla distanza di un chilometro, con partecipazione gratuita, la possibilità di provare il “plogging” (podismo unito alla raccolta rifiuti che si trovano sul percorso).

Alle 19,45 invece ci sono sia la gara competitiva valida per il calendario Fidal e la camminata non competitiva aperta a tutti, entrambe sul percorso di 6,4 chilometri complessivi.

Le iscrizioni alle diverse prove sono già aperte sul portale Endu (CLICCATE QUI) e resteranno disponibili online fino a lunedì 4 settembre; gli ultimi pettorali rimasti saranno poi disponibili il giorno della CorriAzzate (ma a un prezzo superiore). Il ricco pacco gara prevede anche un panino con la salamella e la maglietta commemorativa; in palio premi per i primi classificati assoluti e nelle diverse categorie.