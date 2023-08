Chiude dal 21 agosto al 4 settembre un tratto della SP 5 tra Maccagno e Indemini

Da domani, 21 agosto e fino al 4 settembre, la circolazione lungo la Provinciale 5 della Val Veddasca che da Maccagno sale al confine di Indemini sarà chiusa al traffico veicolare. La misura è resa necessaria dai lavori di interramento dei cavi della Società e-distribuzione S.P.A. L’intervento, lungo la carreggiata stradale dal chilometro 6 per circa 100 metri, è in territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Località Cadero via IV Novembre.

Il divieto di transito ci sarà dalle 8 del mattino fino alle 17.30. Potranno, dunque passare solo i due pullman delle 6.45 e della 18.30 della tratta Luino Biegno.