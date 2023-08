Incidente a Luvinate sulla Statale, un ferito e strada chiusa

Un ferito, non in gravi condizioni, e strada chiusa a Luvinate a causa di un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto sulla Strada Statale Ss394 all’altezza del cimitero, tra due vetture.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 4 persone, una delle quali è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Sul posto, oltre alla Croce Rossa di Gavirate, anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per nei soccorsi.

La strada è stata chiusa temporaneamente.