La Pro Patria prende l’esterno Renault e prepara il test con Cusatis

Prosegue il precampionato della Pro Patria, che scalda i motori, si muove sul mercato e testa la propria condizione.

Dal mercato continuano ad arrivare rinforzi per mister Riccardo Colombo, che accoglie l’esterno classe 2002 Guillaume Philippe Renault, cresciuto nell’Atalanta e nell’ultima stagione a metà tra Pro Vercelli e Alessandria.

IL COMUNICATO DEL CLUB

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato l’esterno Guillaume Philippe Renault. Renault, esterno destro classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Accademia Inter, Pavia e Atalanta. Con quest’ultima entra anche nel giro della Nazionale, Under 15 e Under 16, prendendo parte a diverse amichevoli e segna anche 2 gol contro Romania e Repubblica Ceca. Nella stagione 2020/2021 gioca in Primavera e raccoglie 22 presenze, 2 gol e 6 assist, vincendo anche la Supercoppa Primavera. Nella stagione successiva sempre con la Primavera dell’Atalanta ottiene 27 presenze impreziosite da 4 gol, e si mette in mostra anche in Youth League segnando 2 gol, contro Manchester United e Villareal. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia prima la maglia della Pro Vercelli per poi chiudere il campionato con quella dell’Alessandria. Renault ha firmato un contratto che lo legherà al Club bianco-blu fino al 30 giugno 2024.

Intanto la squadra sarà impegnata in un test amichevole sabato 26 agosto sul campo dell’Alcione (centro sportivo “Kennedy” a Milano, ore 16.30), squadra milanese allenata dall’ex Giovanni Cusatis. Gli orange arrivano da un ottimo campionato in Serie D, arrivando al secondo posto nel Girone B, vincendo i playoff e cullando la promozione in Serie C, che non si è concretizzata. Le ambizioni della società rimangono comunque molto alte e anche quest’anno l’obiettivo sarà un campionato di vertice. Sarà quindi un test di livello per i tigrotti, a una settimana dall’inizio del campionato; ricordiamo che la prima per la Pro sarà domenica 3 settembre allo “Speroni” contro la Giana Erminio alle ore 16.15.