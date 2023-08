Sicurezza sulla statale 394, Anas incontra Casciago e Varese per studiare nuove soluzioni

Dopo il ripetersi di incidenti stradali, investimenti di pedoni e situazioni di pericolosità più volte denunciate da cittadini e amministrazioni comunali, Anas ha finalmente incontrato i rappresentanti dei Comuni di Casciago e Varese, i cui territori confinano sulla famigerata strada statale 394, nel tratto che dall’Esselunga di Masnago va in direzione Luvinate, costeggiando farmacia, tennis club, bar e diverse attività commerciali.

In quel tratto negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti. Gli ultimi a giugno e luglio, quando due pedoni sono stati investiti in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di fronte alla farmacia di Casciago, mentre un’auto è finita dentro la recinzione della floricoltura Pozzi (QUI IL RACCONTO DI ANNI DI INCIDENTI). Il più grave a dicembre, quando Guido Rossi, 63 anni, residente a Casciago, abituato a percorrere quel tratto di strada a piedi, fu “agganciato” dallo specchietto retrovisore di un’auto e sbalzato: morì il giorno seguente in ospedale.

Da allora sono state diverse le richieste di intervento, le raccolte firme, gli appelli per trovare una soluzione. La risposta è sempre stata: “È Anas che deve intervenire, quel tratto è di loro competenza, i Comuni non possono fare niente, hanno le mani legate”. Oggi, 30 agosto, i rappresentanti delle amministrazioni comunali, in particolare il sindaco Mirko Reto e il vice Alberto Gaggioni per Casciago e l’assessore di Varese Andrea Civati hanno incontrato i delegati di Anas per progettare soluzioni utili a superare il problema sicurezza.

Ne è scaturita un’unione di intenti che si spera possa portare a risultati concreti. Le proposte avanzate dai Comuni sono state vagliate, in particolare quella di posizionare un terzo attraversamento pedonale in sicurezza (due sono in Comune di Casciago in corrispondenza della farmacia e di bar/panettiere) e di continuare il marciapiede che già esiste fino al confine tra i due comuni, prolungandolo fino alla rotonda dell’Esselunga dove c’è anche la fermata del pullman. Anas nelle prossime settimane studierà la fattibilità degli interventi e proporrà ai Comuni diverse soluzioni, a metà novembre ci sarà un nuovo incontro e poi si procederà con i progetti e la realizzazione degli interventi. Un passo importante e chiesto da più parti che finalmente, ci si augura, potrà portare più sicurezza in un tratto più volte segnalato come pericoloso.