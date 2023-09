Ad Angera la mostra sui miracoli eucaristici

Alla Chiesa di sant’Alessandro ad Angera è in arrivo la mostra dedicata ai miracoli eucaristici nel mondo basata sulle testimonianze raccolte dal giovane Carlo Acutis. L’esposizione è organizzata dalla Comunità pastorale di Angera Ranco e Taino con la collaborazione di Editrice Shalom.

La mostra si può visitare dal 1 al 15 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è in programma domenica 1 ottobre alle 9.15. La mostra è basata sul lavoro di Carlo Acutis, giovane appassionato di informatica scomparso nel 2006 e venerato come beato dalla Chiesa cattolica. Carlo Acutis raccolse testimonianze di diversi miracoli eucaristici (legati al sacramento dell’eucaristia) che si sarebbero verificati nel corso dei secoli in tutto il mondo. La mostra venne esposta in migliaia di parrocchie in cinque in Italia e all’estero.

«La mostra – spiega don Valentino Venezia – è una forte provocazione a rimettere al centro della vita il grande dono dell’ Eucaristia che possiamo vivere con stupore ogni Domenica andando a Messa. Porteremo alla mostra soprattutto i nostri bambini che si stanno preparando alla prima comunione e alla Cresima. I nostri ragazzi già conoscono Carlo Acutis perché più volte ho raccontato loro la sua storia straordinaria e il suo essere veramente amico di Gesù. Anche i ragazzi delle medie e delle superiori dei nostri oratori saranno ancora provocati da questa storia e dalla capacità di Carlo nel vivere la fede radicandola nella vita normale che conduceva».