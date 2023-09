Da Varese a Brusson per perseguitare l’ex-moglie. Arrestato 44enne

Nel primo pomeriggio di sabato scorso, un uomo di 44 anni è stato arrestato per atti persecutori ai danni della sua ex moglie a Brusson, una località in Valle d’Aosta. La coppia, originaria di Varese, possiede una casa di villeggiatura in questa zona.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo era oggetto di un divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex moglie, ma sembra che abbia violato tale restrizione entrando nell’abitazione condivisa. La donna, spaventata dalla presenza dell’ex marito e dai suoi comportamenti molesti, ha prontamente chiamato i carabinieri.

L’arresto è stato eseguito senza incidenti e l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani presso il tribunale ad Aosta. Il procuratore Luca Ceccanti presiederà l’udienza, durante la quale verranno esaminate le prove e le circostanze dell’arresto.