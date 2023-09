Guasti e alberi caduti, ritardi su molte linee Trenord

Grandi ritardi sulle linee ferroviarie Trenord nel quadrante nord-ovest di Milano, per il sommarsi di guasti agli impianti e alberi caduti sui binari.

Sulla linea Rfi Milano-Rho-Gallarate si registrano danni da maltempo, pare per alberi caduti, con ritardi diffusi ai treni per Domodossola, Varese-Porto Ceresio e Luino. Coinvolti anche gli Eurocity diretti in Svizzera.

Su questa direttrice ci sono viaggiatori che segnalavano ancora alle 19.30 – di essere bloccati dalle 17 a Rho.

Un albero caduto tra Rho e Vittuone sta causando anche ritardi sulla Milano-Torino e sulla linea suburbana S6 per Novara.

Per quanto riguarda le linee FerrovieNord, si segnala un guasto all’infrastruttura a Milano Bovisa, “ora risolto”, che sta causando ritardi fino a 20 minuti e variazioni di percorso ai treni delle linee verso Saronno/Varese-Laveno/Malpensa/Como e verso Canzo-Asso.

Il maltempo ha poi creato diversi disagi nel Rhodense anche al di là della ferrovia.