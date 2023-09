Implantologia: studi dentistici a Varese e Provincia a cui affidarsi

La scelta di uno studio dentistico affidabile ed esperto sul tema dell’implantologia è un passo fondamentale per chiunque cerchi trattamenti odontoiatrici di alta qualità in grado di migliorare in modo sostanziale la qualità della propria vita.

Gli impianti dentali richiedono infatti competenze specialistiche e una grande cura ai dettagli, motivi per i quali, è fondamentale trovare uno studio dentistico che possa offrire servizi di implantologia sicuri ed efficaci.

Implantologia dentale, cos’è e a cosa serve

L’implantologia dentale è un insieme di tecniche chirurgiche messe in campo con il fine di riabilitare funzionalmente un paziente che ha perso totalmente o parzialmente i suoi denti.

La riabilitazione si ottiene grazie all’utilizzo di impianti dentali (metallici e non), inseriti chirurgicamente nell’osso (o sopra di esso ma sotto la gengiva) della mandibola o della mascella, grazie ai quali è poi possibile inserire delle protesi, fisse o mobili. Tali protesi permetteranno al paziente di recuperare la funzione masticatoria.

I motivi principali per i quali si rivela necessario ricorrere a un intervento di implantologia dentale sono:

Perdita di uno o più denti, con conseguenti problemi a livello estetico, masticatorio e digestivo; Fastidio nella gestione quotidiana della protesi mobile totale (la dentiera)

Scegliere lo studio dentistico per l’implantologia

Nella scelta di uno studio dentistico per eseguire un intervento di implantologia dentale è necessario considerare alcuni fattori sia di tipo tecnico che relazionale.

Prima di tutto, il centro scelto dovrà rispondere ad alcuni criteri imprescindibili, assicurando:

Qualità; Esperienza;

In seconda battuta, a parità dei tre criteri precedenti, sarebbe più indicato prediligere lo studio più vicino alla propria abitazione. Ad esempio, chi cerca studi dentistici a Varese e Provincia a cui affidarsi potrebbe essere interessato a ricercare sui motori di ricerca dentista Gallarate. In questo caso la scelta migliore è rappresentata dallo studio dentistico Dental Swiss .

Una volta individuati uno o due centri di eccellenza dal punto di vista professionale, è opportuno fissare un colloquio con ognuno degli studi selezionati per discutere esigenze e preoccupazioni. In questa fase si avrà l’opportunità di valutare la disponibilità del personale a spiegare e rassicurare i pazienti e la loro componente di umanità ed empatia.

La disponibilità a comunicare e a rassicurare i pazienti è fondamentale per sviluppare un rapporto di fiducia con il medico che si occuperà di eseguire l’intervento di implantologia per creare un’atmosfera il più possibile distesa e rilassata durante le visite e, soprattutto, nel corso dell’intervento vero e proprio.

Infine, è doveroso valutare è il fattore economico: i costi applicati devono essere esposti con trasparenza e chiarezza per evitare sorprese al momento del pagamento.

Qualità nei centri Dental Swiss

Il dentista Gallarate Dental Swiss ha tutte le carte in regola per essere considerato un centro di eccellenza nel campo dell’implantologia dentale sia dal punto di vista dei medici implantologi che operano che delle tecnologie e dei materiali utilizzati, tra cui impianti Straumann e Zimmer.

Il team di professionisti dello studio Dental Swiss possiede una solida formazione e comprovata competenza nell’ambito dell’implantologia.

Inoltre, lo studio dentistico Gallarate Dental Swiss utilizza solo impianti dentali certificati SWISS-QUALITY realizzati in Svizzera: il TRI® Dental Implant System, un sistema integrato di impianti dentali e componenti secondarie realizzati in titanio di grado 5.

Esperienza dei professionisti Dental Swiss

Lo studio dentistico Dental Swiss si avvale solo della collaborazione di medici implantologi con esperienza ventennale nel campo dell’implantologia. Inoltre, l’esperienza è sempre accompagnata dalla formazione: gli implantologi di Dental Swiss sono costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie grazie a un programma di formazione completo.

Garanzia rilasciata dallo studio Dental Swiss

Gli impianti usati dallo studio dentistico Dental Swiss sono i TRI® Dental Implant System dove TRI è l’acronimo di Through Research Innovative: la tecnologia MADE in SWISS che, grazie all’utilizzo di una sola piattaforma protesica permette di ridurre al minimo i componenti utilizzati.

TRI Dental fornisce ad ogni paziente una certificazione di originalità dei propri impianti affinché il paziente possa ricevere assistenza in qualunque parte del mondo in caso di necessità. Questa sorta di Passaporto Implantare contiene tutte le informazioni circa le componentistiche utilizzate al fine di consentirne l’identificazione in modo univoco e viene rilasciato a ogni paziente dopo l’intervento.