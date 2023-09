Librizzi infallibile da tre, Varese batte Massagno in scioltezza

Con 19 punti messi a segno, con un notevole tiro a segno (5 su 5 da tre punti) ma pure con quattro assist e 23 di valutazione, Matteo Librizzi si merita la palma del migliore in campo nell’amichevole dominata dalla Openjobmetis sulla SAM Massagno. La guardia di Sant’Ambrogio “perde” il premio virtuale del top scorer, appannaggio stavolta di un bollente Tomas Woldetensae, convincente nel suo martellare da lontano. Ecco, di seguito, la cronaca del 92-65 con cui Varese si è presa i primi applausi della stagione da parte del suo pubblico.

Q1 – Nello 0-7 iniziale della SAM c’è soprattutto Florian Steinmann che va a segno dalla lunga e dalla media. Varese si scuote dopo qualche minuto con Hanlan e sorpassa con il primo ciuff di Brown da tre punti. Uno “strappetto” arriva con le triple di Cauley-Stein e Hanlan ma i ticinesi replicano con la stessa moneta; poi tocca a Wolde e Librizzi armare la mano e la prima sirena arriva sul 27-15.

Q2 – L’avvio moscio del secondo periodo consiglia a Bialaszewski di spendere il timeout ma le mani restano fredde: il black out dura 5′ e il Massagno rientra nel punteggio fino a che Woldetensae guadagna e infila tre liberi. A quel punto sono gli ospiti a fermarsi e una frustata di Brown dall’angolo vale il +13 OJM. Gli svizzeri replicano ma un 8-0 biancorosso (McDermott, Brown, Librizzi) costringe Gubitosa alla sospensione. Prima della sirena Varese tocca quota 50 che è lo score (a 30) della pausa lunga.

Q3 – I 20 di scarto rimangono tali, con McDermott pronto a colpire con la fionda la difesa svizzera ma anche con qualche canestro facile concesso alla SAM da una retroguardia varesina ancora un poco pigra. Una tripla in bello stile di Woldetensae permette l’allungo (65-41) ma l’ultimo scampolo di periodo è ticinese. Parziale di 0-6 e pausa sul 65-48.

Q4 – Al rientro arriva un altro strappo per la Openjobmetis: ancora Hanlan e Wolde, terzo tempo olimpico e poi schiacciatona di Brown; il 44 però deve uscire per una pallonata sul dito: nulla di grave, rientrerà poco dopo. A partita indirizzata, è Matteo Librizzi a prendersi la scena: l’esterno colpisce da fuori a ripetizione, si merita qualche “ooh” dal pubblico mentre Varese viaggia sino al 92-58 conclusivo.

LE PAROLE DI BIALASZEWSKI

Il giudizio – «Questo precampionato ci è servito molto per iniziare a conoscerci così come le due partite dello scorso weekend nella quale abbiamo visto molte cose da correggere. Alcune di queste le abbiamo corrette, abbiamo messo in pratica il lavoro fatto in allenamento».

Su Librizzi – «Sono molto contento di Matteo. Mi ha impressionato per la sua velocità, per la freschezza, non ha paura e sicuramente potrà ritagliarsi spazi importanti nella squadra».

Sui margini della squadra – «Spero che domani saremo meglio di oggi, settimana prossima meglio di questa. Dal primo giorno abbiamo cercato di individuare le nostre debolezze, per nasconderle e per migliorarle: solo in questo modo potremo competere ad alto livello e negli ultimi giorni ho visto molti passi avanti».

Su Cauley-Stein – «Willie è già un fattore: in tutte le partite le difese hanno messo molta attenzione su di lui e questo ci ha creato spazi, ha permesso di tirare da fuori con i piedi per terra. Poi, come anche gli altri compagni che non hanno mai giocato in Europa, si deve abituare al diverso livello di fisicità rispetto agli USA. Qui ci sono molti più contatti, serve fare esperienza, ci stiamo lavorando».