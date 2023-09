Tumori della testa e del collo: visite di screening per una diagnosi precoce

I tumori della testa e del collo rappresentano una categoria di neoplasie che, purtroppo, occupa il sesto posto in ordine di incidenza tra le malattie oncologiche. Questi tumori, che possono interessare il cavo orale, la rinofaringe, il naso e i seni paranasali, l’orofaringe, l’ipofaringe e la laringe, sono spesso associati a un tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi piuttosto modesto, che si attesta intorno al 50%.

Tuttavia, la buona notizia è che gli indici di sopravvivenza possono migliorare notevolmente se la malattia viene individuata in una fase precoce. Al contrario, la diagnosi tardiva può ridurre drasticamente le possibilità di guarigione. Pertanto, una delle chiavi per combattere efficacemente questi tumori è sottoporsi a visite di screening regolari, eseguite da specialisti come chirurghi maxillo-facciali, otorinolaringoiatri e odontoiatri esperti in patologia orale.

I fattori di rischio

I principali fattori di rischio associati ai tumori della testa e del collo includono il fumo e l’uso di tabacco in altre forme, il consumo eccessivo di alcol, l’infezione da virus come il virus del papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), l’esposizione a polveri ambientali e industriali specifiche, precedenti tumori nella regione testa-collo o radioterapia diretta nella stessa zona. È importante notare che molti pazienti sviluppano questi tumori senza essere esposti a questi fattori di rischio tradizionali.

Una lodevole iniziativa a Varese

Per promuovere la consapevolezza e l’importanza delle visite di screening per la diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo, l’ASST dei Sette Laghi aderisce alla “Make Sense Campaign” organizzata dall’Associazione Italiana di Oncologia cervico-cefalica. In questa ottica, è stata programmata un’iniziativa straordinaria: il 21 e il 22 settembre 2023, saranno offerte due giornate di visite gratuite aperte ai cittadini interessati. Queste visite si svolgeranno negli ambulatori di Odontostomatologia presso la sede di Velate, in via Giuseppe Piatti 10.

Rispetto all’anno precedente, il numero di posti disponibili è stato significativamente aumentato a causa dell’ampia richiesta ricevuta durante l’edizione precedente di questa iniziativa.

Un team multidisciplinare di esperti

Le visite di screening saranno condotte da un team multidisciplinare di medici chirurghi e odontoiatri, specializzati in chirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria e patologia orale. Questi specialisti provengono dai reparti diretti dal dottor Dimitri Rabbiosi, dal prof. Paolo Castelnuovo e dal prof. Angelo Tagliabue, Rettore dell’Università dell’Insubria.

Come partecipare

Per partecipare a questa iniziativa, è essenziale prenotare la visita. È possibile farlo chiamando il numero 0332 278426 a partire da lunedì 4 settembre, dalle 10:00 alle 12:00. Questa opportunità è aperta a tutti i cittadini, ma è particolarmente raccomandata per coloro che sono esposti ai fattori di rischio sopra menzionati, hanno lesioni nel cavo orale o non hanno effettuato una visita di screening da tempo.

La diagnosi precoce è fondamentale nella lotta contro i tumori della testa e del collo. Grazie a iniziative come questa, è possibile aumentare le probabilità di guarigione e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Non lasciate che la paura o la negligenza ostacolino la vostra salute. Prenotate una visita di screening e contribuite a difendere la vostra salute e il vostro benessere.